Шестеро подростков-участников турнира по кикбоксингу пострадали в ДТП в Коми. Микроавтобус со спортсменами попал под фуру на трассе в Усть-Вымском районе, передает «
По предварительной информации, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi. Микроавтобус развернуло, на него наехала фура, следовавшая за легковой машиной. После столкновений три машины оказались в кюветах.
Пострадавших подростков доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. По данным СМИ, спортсмены возвращались с соревнований по кикбоксингу из Череповца.