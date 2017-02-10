За ночь в Рязани убрали 340 кубометра снега. Об этом сообщает
Снег вывозили с улиц Павлова, Есенина, Сенной, Николодворянской, Новослободской, Кремлевского вала, а также с каждого района областного центра. В работах задействовали 61 единицу техники.
В пятницу, 10 февраля, тротуары, остановки общественного транспорта и парки будут очищать более двухсот человек, а также четыре трактора, четыре погрузчика и 16 самосвалов.
Опасные участки дороги и тротуары обработают песком и солью. Всего с начала зимнего периода с рязанских улиц вывезли улиц 115 166 кубометров снега.
Фото с сайта администрации Рязани