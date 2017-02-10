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10:43, 10 февраля 2017 892
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На ТКР не будет экстрасенсов и платных викторин — директор

На ТКР не будет экстрасенсов и платных викторин — директор

Директор телекомпании «Край Рязанский» Сергей Кузнецев рассказал о подходах к наполнению эфира ТКР и «РЕН ТВ-Рязань».

«У нас в эфире не будет гадалок и экстрасенсов, а также красивых девушек, которые якобы в прямом эфире завлекают зрителей в игру. Просят угадать пропущенные буквы в каком-нибудь слове и выиграть миллион, а на самом деле в студии стоит автоответчик, и, пока вы „висите на телефоне“, с вас списывают средства за звонок», — заявил он в интервью «Рязанским ведомостям». Кузнецов признался, что ему не реже раза в месяц предлагают взять такую викторину, «но это же чистый обман зрителя!»

Собеседник издания не стал отрицать значение рейтингов, которые привлекают рекламодателей, но отметил: «Вопрос в том, какое складывается отношение к зрителю. Является ли зритель целью или всего лишь средством для получения доходов».

«Можно устраивать в прайм-тайм концерты по заявкам и за каждую прокрученную песню брать деньги с тех, кто ее заказывает. Можно пускать бегущую строку с частными объявлениями, занимая значительную часть экрана, или устраивать „магазин на диване“. Мы никогда этим не будем заниматься, потому что уважаем своего зрителя», — заявил Кузнецов.

Напомним, 1 февраля ТКР выиграл конкурс на включение в региональный пакет бесплатных телеканалов.


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