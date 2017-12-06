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10:11, 6 декабря 2017 541
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Продававшая алкоголь детям жительница Рыбного попыталась откупиться от инспектора взяткой

Продававшая алкоголь детям жительница Рыбного попыталась откупиться от инспектора взяткой

Сотрудница рыбновского магазина «Продукты» продавала алкоголь несовершеннолетним. Об этом правоохранителям стало известно в апреле 2017 года, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Чтобы откупиться от инспектора, женщина предложила ему взятку в размере пяти тысяч рублей. Тот отказался и напомнил нарушительнице об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако продавщица настаивала на том, чтобы инспектор принял деньги и не составлял в отношении нее протокол.

После этого правоохранитель сообщил о произошедшем в дежурную часть. В отношении сотрудницы магазина возбудили уголовное дело по части 3 статье 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ.

Подсудимую признали виновной и назначили ей наказание в виде штрафа на десять тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.


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