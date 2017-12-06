Продававшая алкоголь детям жительница Рыбного попыталась откупиться от инспектора взяткой

Сотрудница рыбновского магазина «Продукты» продавала алкоголь несовершеннолетним. Об этом правоохранителям стало известно в апреле 2017 года, сообщила
Чтобы откупиться от инспектора, женщина предложила ему взятку в размере пяти тысяч рублей. Тот отказался и напомнил нарушительнице об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако продавщица настаивала на том, чтобы инспектор принял деньги и не составлял в отношении нее протокол.
После этого правоохранитель сообщил о произошедшем в дежурную часть. В отношении сотрудницы магазина возбудили уголовное дело по части 3 статье 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ.
Подсудимую признали виновной и назначили ей наказание в виде штрафа на десять тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.