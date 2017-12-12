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13:59, 12 декабря 2017 273
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В Рязанской области одиноким пенсионерам раздадут две тысячи продуктовых наборов

В Рязанской области одиноким пенсионерам раздадут две тысячи продуктовых наборов

Рязанская область получила две тысячи продуктовых наборов для одиноких пенсионеров в рамках акции «Продукты в глубинку». Об этом сообщил сайт правительства региона.

В наборы вошли продукты длительного хранения: крупы, мука, растительное масло, овощные, фруктовые, мясные, рыбные консервы, сладости, чай. Соцработники доставят их на дом нуждающимся пенсионерам.

Первую партию продуктов 11 декабря передали в Рыбновский район. Министр труда и соцзащиты населения региона Валерий Емец сообщил, что наборы получат пенсионеры из всех районов области.

Продукты предоставил благотворительный фонд «Русь», который также проводит акцию «Продукты в помощь маме». По ней с начала 2017 года продукты получили более 7200 нуждающихся рязанских семей.


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