В Рязанской области насчитали 182 поселения бобров. Об этом сообщили на
В регионе закончился ежегодный учет численности бобров. Специалисты осмотрели более 90 км русел рек Пры и Оки и около 200 пойменных водоемов.
«20 ноября мы увидели бобровую „заготовку“ (компактно собранную кучу веток довольно большого размера), плывущую по течению посреди реки Оки. Утянула бурная, вспухшая от дождей река плоды трудов бобровой семьи, придется им проделывать всю работу заново: грызть, таскать, складывать ивовые ветви. Либо зимовать без запасов», — рассказали в сообщении.
Напомним, ранее фотоловушка в Окском заповеднике
Фото сайта Окского заповденика