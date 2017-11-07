Рязанец поборется с Яценко и Мироновым за звание лучшего актера Британской кинопремии

Рязанца Михаила Сиворина номинировали на звание лучшего актера Британской кинопремии. Об этом сообщает
Премию вручат на Неделе Российского Кино в Великобритании, которая пройдет с 19 по 26 ноября.
Сиворин сыграл главную роль в фильме «
Также фильм Сиворина номинировали на премию «Лучший сценарий».
Справка
Михаил Сиворин родился в Скопине Рязанской области. С 10 лет занимается в театре «Предел» у режиссера Владимира Деля. С 13 лет работал в колхозе, был трактористом, комбайнером.
Снялся в фильмах «
Фото со станицы «