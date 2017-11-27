ГТРК «Ока» отметила 30-летие перед переходом на цифровой формат

В преддверии перехода на цифровой формат ГТРК «Ока» отметила свое 30-летие. В пятницу, 24 ноября, на торжественный прием пришли около ста человек — сотрудники компании, ее ветераны, руководители ГТРК Курска, Орла и Владимира, а также представители федеральных и региональных органов власти.
Кроме того, на вечер пригласили тех, кто стоял у истоков создания рязанского телевидения — первого директора «Оки» Анатолия Тараскина, журналистов, режиссеров и операторов.
На празднике сотрудники компании получили почетные грамоты от гендиректора ВГТРК Олега Добродеева.