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9:43, 27 ноября 2017 553
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ГТРК «Ока» отметила 30-летие перед переходом на цифровой формат

ГТРК «Ока» отметила 30-летие перед переходом на цифровой формат

В преддверии перехода на цифровой формат ГТРК «Ока» отметила свое 30-летие. В пятницу, 24 ноября, на торжественный прием пришли около ста человек — сотрудники компании, ее ветераны, руководители ГТРК Курска, Орла и Владимира, а также представители федеральных и региональных органов власти.

Кроме того, на вечер пригласили тех, кто стоял у истоков создания рязанского телевидения — первого директора «Оки» Анатолия Тараскина, журналистов, режиссеров и операторов.

На празднике сотрудники компании получили почетные грамоты от гендиректора ВГТРК Олега Добродеева.


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