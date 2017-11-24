Рязанка отсудила у застройщика более 200 тысяч рублей. Об этом сообщила
В марте 2015 года женщина заключила договор долевого участия о строительстве однокомнатной квартиры. Там был указан срок сдачи — первое полугодие 2016 года, после которого застройщик должен в течение двух месяцев передать квартиру.
Застройщик дом не сдал в срок. Истица смогла въехать в квартиру только в сентябре 2017 года.
Она просила взыскать с ответчика неустойку за просрочку 331 890 рублей, компенсацию морального вреда 20 000 рублей, убытки 75 000 рублей и штраф.
Районный суд удовлетворил иск частично. Всего строительную фирму обязали выплатить в пользу рязанки 206 000 рублей.