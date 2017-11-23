На этой неделе в рязанских кинотеатрах: комедия «Здравствуй, папа, Новый год 2» и триллер «Снеговик»

Наступил четверг, а это значит, что всех поклонников киноискусства ждут новинки мирового кинематографа. Новый год не за горами, и уже появляются фильмы, связанные с любимым праздником. Так, на этой неделе выходит комедия Шона Андерса «Здравствуй, папа, Новый год 2» — продолжение фильма, появившегося год назад. Также стоит отметить фильм ужасов «Снеговик» режиссера Томаса Альфредсона по одноименному бестселлеру Ю Несбе. Российские премьеры — фильм «Мой лучший друг» режиссера Элины Суни и «Детки напрокат» Татьяны Капитан. Мультипликационная новинка недели — анимационный фильм «Тайна Коко».
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