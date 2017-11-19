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12:42, 19 ноября 2017 123
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На матче в НХЛ Александр Овечкин разбил лицо. Видео

На матче в НХЛ Александр Овечкин разбил лицо. Видео

В субботу, 18 ноября, российский хоккеист Александр Овечкин разбил лицо во время матча НХЛ. Нападающий выступал за «Вашингтон», встреча с «Миннесотой» завершилась со счетом 3:1, со ссылкой на Associated Press передает «РИА Новости».

Во время игры шайба отскочила от клюшки Овечкина и попала спортсмену по лицу. Он покинул лед во втором периоде, но вернулся в игру в третьем и отметился результативной передачей.

Известно, что хоккеисту наложили несколько швов на губу. «Это всего лишь пара швов на губе, он в порядке. У него еще осталось много зубов?» — пошутил одноклубник Овечкина Никлас Бекстрем.

Сам нападающий заявил, что «все в порядке, это хоккей».


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Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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