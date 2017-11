На матче в НХЛ Александр Овечкин разбил лицо. Видео

В субботу, 18 ноября, российский хоккеист Александр Овечкин разбил лицо во время матча НХЛ. Нападающий выступал за «Вашингтон», встреча с «Миннесотой» завершилась со счетом 3:1, со ссылкой на Associated Press передает « РИА Новости ».

Во время игры шайба отскочила от клюшки Овечкина и попала спортсмену по лицу. Он покинул лед во втором периоде, но вернулся в игру в третьем и отметился результативной передачей.

Известно, что хоккеисту наложили несколько швов на губу. «Это всего лишь пара швов на губе, он в порядке. У него еще осталось много зубов?» — пошутил одноклубник Овечкина Никлас Бекстрем.

Сам нападающий заявил, что «все в порядке, это хоккей».

Yah, he's coming back for the third. Hockey players, man. #ALLCAPS pic.twitter.com/7zw8mypHnJ