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8:45, 17 ноября 2017 464
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Российские телеканалы могут отказаться от трансляции зимней Олимпиады-2018

Российские телеканалы могут отказаться от трансляции зимней Олимпиады-2018

Российские телеканалы могут отказаться от трансляции зимней Олимпиады-2018, которая пройдет в корейском Пхенчхане. Это произойдет, если сборную отстранят от участия в соревнованиях, пишут «Ведомости».

В случае недопуска ведущие каналы откажутся от трансляции, так как боятся низких рейтингов. Игры планируют показать Первый, «Россия 1», «Матч ТВ». По словам экспертов, «Матч ТВ», возможно, будет показывать олимпиаду, так как «сможет собрать достаточные для себя рейтинги даже без российских спортсменов».

Напомним, Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что стало первым шагом к отстранению сборной России от Олимпийских игр.

Окончательное решение об участии российской сборной в Олимпиаде примет Международный олимпийский комитет (МОК) 5-7 декабря.


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