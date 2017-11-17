Изменение границ Рязани вынесли на слушания. Постановление главы города об их проведении официально опубликовано в четверг, 16 ноября.
Границы Рязани будут корректироваться с Заборьевским и Дядьковским сельскими поселениями Рязанского района.
Как пояснил RZN.info замначальника управления градостроительства и архитектуры мэрии Роман Шашкин, слушания инициировал Рязанский район.
«Так получилось, что некоторые границы проходят прямо по участкам. Из-за этого возникают трудности с постановкой на кадастровый учет. Границы будут меняться только для этих территорий», — отметил Шашкин.
Он заверил, что жители Рязанского района из-за изменений не окажутся на территории города.
Слушания пройдут 4 декабря, в малом зале мэрии (улица Радищева, дом №28). Начало в 18 часов. Предложения и замечания по проекту будут принимать до 4 декабря в кабинете №219 административного здания на Введенской № 107. Телефон: 29-78-17.