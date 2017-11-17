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20:15, 17 ноября 2017 697
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Авиакомпаниям разрешили не продавать билеты дебоширам

Авиакомпаниям разрешили не продавать билеты дебоширам

В пятницу, 17 ноября, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, в соответствии с которым авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета. Перевозчик сможет запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года, передает ТАСС.

Согласно новому закону, командир воздушного судна имеет право передать нарушителей правоохранительным органам.

При этом пассажир из черного списка сможет летать авиарейсами компании только в некоторых случаях, которые должны быть документально подтверждены. «Это происходит, если единственным способом транспортного сообщения из места его нахождения является воздушная перевозка при административном выдворении за пределы РФ, депортации или реадмиссии, если он едет на лечение или сопровождает пассажира-инвалида, а также едет на похороны родственника», — говорится в сообщении.

Через год авиаперевозчик обязан будет исключить пассажира из черного списка.


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