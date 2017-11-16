В случае недопуска на Паралимпиаду в России проведут альтернативные соревнования

В случае недопуска российских спортсменов на Паралимпиаду в 2018 году Россия проведет Всероссийские открытые соревнования. Паралимпийцы выполнили требования Международного Паралимпийского комитета, передает «
В список спортсменов, которые могут претендовать на турнир, включили 68 человек.
В сообщении отметили, что 62 спортсмена прошли антидопинговое тестирование два раза, пять из них — один раз, и один спортсмен — ни разу.
Паралимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчане Южной Кореи с 9 по 18 марта по шести видам спорта.