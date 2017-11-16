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8:13, 16 ноября 2017 270
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В случае недопуска на Паралимпиаду в России проведут альтернативные соревнования

В случае недопуска на Паралимпиаду в России проведут альтернативные соревнования

В случае недопуска российских спортсменов на Паралимпиаду в 2018 году Россия проведет Всероссийские открытые соревнования. Паралимпийцы выполнили требования Международного Паралимпийского комитета, передает «Интерфакс».

В список спортсменов, которые могут претендовать на турнир, включили 68 человек.

В сообщении отметили, что 62 спортсмена прошли антидопинговое тестирование два раза, пять из них — один раз, и один спортсмен — ни разу.

Паралимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчане Южной Кореи с 9 по 18 марта по шести видам спорта.


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