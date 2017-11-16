Рязанцев пригласили на курс маркетинга для экпортеров

Рязанский центр поддержки экспорта пригласил представителей малого и среднего предпринимательства на курс «Эффективный маркетинг для экспортеров». Обучение пройдет 28 ноября, сообщили в пресс-службе центра.
В сообщении отметили, что в результате обучения предприниматели овладеют инструментами, необходимыми для эффективного проведения маркетингового исследования по международным рынкам и смогут построить план продвижения своей продукции за рубеж.
Слушатели узнают, где искать и как структурировать информацию, необходимую для анализа возможностей экспортной деятельности для своей компании, а также познакомятся с технологиями, которые будут полезны в продвижении товаров или услуг на международном рынке.
Участие в образовательном проекте бесплатно. Для обучения необходимо до 27 ноября 2017 года заполнить заявку на
Курс пройдет по адресу: Солотчинское шоссе, дом №2.
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