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11:53, 16 ноября 2017 315

Рязанцев пригласили на курс маркетинга для экпортеров

Рязанцев пригласили на курс маркетинга для экпортеров

Рязанский центр поддержки экспорта пригласил представителей малого и среднего предпринимательства на курс «Эффективный маркетинг для экспортеров». Обучение пройдет 28 ноября, сообщили в пресс-службе центра.

В сообщении отметили, что в результате обучения предприниматели овладеют инструментами, необходимыми для эффективного проведения маркетингового исследования по международным рынкам и смогут построить план продвижения своей продукции за рубеж.

Слушатели узнают, где искать и как структурировать информацию, необходимую для анализа возможностей экспортной деятельности для своей компании, а также познакомятся с технологиями, которые будут полезны в продвижении товаров или услуг на международном рынке.

Участие в образовательном проекте бесплатно. Для обучения необходимо до 27 ноября 2017 года заполнить заявку на сайте.

Курс пройдет по адресу: Солотчинское шоссе, дом №2.

Справка

Образовательный проект — системная образовательная программа, разработанная Российским экспортным центром для обучения представителей малого и среднего предпринимательства ведению экспортной деятельности и повышения квалификации сотрудников региональной инфраструктуры поддержки экспорта.

Сообщества Образовательного проекта в социальных сетях: Facebook, Vkontakte, Twitter.


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