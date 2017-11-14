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21:59, 14 ноября 2017 130
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Россельхознадзор заподозрил «Metro» в продаже санкционного сыра

Россельхознадзор заподозрил «Metro» в продаже санкционного сыра

Россельхознадзор заподозрил московские магазины сети «Metro» в продаже санкционного сыра. Инспекторы обнаружили, что в магазинах продается сыр с голубой плесенью «Дорблю», передает «Интерфакс».

Изготовителем этого сыра, согласно маркировке, выступает ООО «Аллгой», зарегистрированное в Москве. Но компания не является производителем сыра, а занимается только его упаковкой и фасовкой, отметили в сообщении.

В «Metro Cash and Carry» заявили, что компания получила от поставщика полный набор документов, подтверждающих, что этот он является изготовителем продукции.

Россельхознадзор обратился в прокуратуру с просьбой согласовать проведение внеплановой проверки ООО «Аллгой» для пресечения легализации незаконной продукции.

Напомним, в ноябре на рязанских рынках изъяли и сожгли очередную партию сыров.


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