Россельхознадзор заподозрил «Metro» в продаже санкционного сыра

Россельхознадзор заподозрил московские магазины сети «Metro» в продаже санкционного сыра. Инспекторы обнаружили, что в магазинах продается сыр с голубой плесенью «Дорблю», передает «
Изготовителем этого сыра, согласно маркировке, выступает ООО «Аллгой», зарегистрированное в Москве. Но компания не является производителем сыра, а занимается только его упаковкой и фасовкой, отметили в сообщении.
В «Metro Cash and Carry» заявили, что компания получила от поставщика полный набор документов, подтверждающих, что этот он является изготовителем продукции.
Россельхознадзор обратился в прокуратуру с просьбой согласовать проведение внеплановой проверки ООО «Аллгой» для пресечения легализации незаконной продукции.
Напомним, в ноябре на рязанских рынках