Штаб Собчак начал поиск координатора и волонтеров в Рязани

Штаб Ксении Собчак начал поиск координатора и волонтеров в Рязани. Об этом RZN.info сообщили в предвыборном штабе телеведущей.
Команды в регионах займутся агитацией, мобилизацией сторонников и сбором подписей. Местные координаторы будут напрямую связываться с центральным штабом.
Первые штабы в регионах появятся в Казани, Ростове-на-Дону, Нижним Новгороде, Екатеринбурге, Томске, Тюмени, Саратове и Санкт-Петербурге. Они начнут работать уже через две недели.
«Если появится достаточное количество людей, готовых помогать кампании — откроем и в Рязани», — отметил собеседник. На момент публикации новости на предвыборном