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18:49, 10 ноября 2017 238
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Штаб Собчак начал поиск координатора и волонтеров в Рязани 1

Штаб Собчак начал поиск координатора и волонтеров в Рязани

Штаб Ксении Собчак начал поиск координатора и волонтеров в Рязани. Об этом RZN.info сообщили в предвыборном штабе телеведущей.

Команды в регионах займутся агитацией, мобилизацией сторонников и сбором подписей. Местные координаторы будут напрямую связываться с центральным штабом.

Первые штабы в регионах появятся в Казани, Ростове-на-Дону, Нижним Новгороде, Екатеринбурге, Томске, Тюмени, Саратове и Санкт-Петербурге. Они начнут работать уже через две недели.

«Если появится достаточное количество людей, готовых помогать кампании — откроем и в Рязани», — отметил собеседник. На момент публикации новости на предвыборном сайте Собчак зарегистрировалось 78 рязанцев.


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