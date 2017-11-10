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14:20, 10 ноября 2017 248
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Рязанка вошла в десятку лучших воспитателей России

Рязанка вошла в десятку лучших воспитателей России

Воспитатель детского сада №48 РЖД Ирина Бурлакова вошла в число десяти лауреатов всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Заключительный этап конкурса проходит в Рязани. Финал состоится в субботу, 11 ноября, в библиотеке имени Горького. Педагоги выступят с публичными лекциями, а также обсудят проблемы и покажут умение работать с аудиторией в ток-шоу «Профессиональный разговор».

Как пишет ИД «Пресса», женщина работает воспитателем уже 30 лет. На конкурсе она представила свою инновационную разработку «Sand art» — технику рисования песком.

Мероприятия финального тура будут транслироваться на официальном сайте «Воспитателя года России» в режиме онлайн. На странице также можно проголосовать за рязанку.

Итоги конкурса подведут в субботу, 11 ноября, в 17:00 в Рязанской областной филармонии.

Напомним, в прошлом году в конкурсе выиграла рязанка Екатерина Смалева.

Фото с сайта конкурса и ИД «Пресса»


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