Рязанка вошла в десятку лучших воспитателей России

Воспитатель детского сада №48 РЖД Ирина Бурлакова вошла в число десяти лауреатов всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года». Об этом сообщила
Заключительный этап конкурса проходит в Рязани. Финал состоится в субботу, 11 ноября, в библиотеке имени Горького. Педагоги выступят с публичными лекциями, а также обсудят проблемы и покажут умение работать с аудиторией в ток-шоу «Профессиональный разговор».
Как пишет ИД «Пресса», женщина работает воспитателем уже 30 лет. На конкурсе она представила свою инновационную разработку «Sand art» — технику рисования песком.
Мероприятия финального тура будут транслироваться на официальном
Итоги конкурса подведут в субботу, 11 ноября, в 17:00 в Рязанской областной филармонии.
Напомним, в прошлом году в конкурсе
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