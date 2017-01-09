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18:16, 9 января 2017 1 756
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Рязанцы смогут оплатить проезд в электричке через телефон

Рязанцы смогут оплатить проезд в электричке через телефон

Пассажиры ОАО «Центральная ППК» могут оплатить проезд в электричке при помощи инструмента легких платежей Apple Pay и Samsung Pay. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Такой способ будет доступен при покупке билета в автоматах, поддерживающих технологии PayPass и PayWave.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, пассажиру нужно убедиться, что его смартфон и банк, выпустивший карту, поддерживают сервисы Apple Pay или Samsung Pay.

Рязанцы смогут купить билет, если поднесут смартфон к терминалу и подтвердят платеж на экране гаджета.


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