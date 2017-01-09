Рязанцы смогут оплатить проезд в электричке через телефон

Пассажиры ОАО «Центральная ППК» могут оплатить проезд в электричке при помощи инструмента легких платежей Apple Pay и Samsung Pay. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Такой способ будет доступен при покупке билета в автоматах, поддерживающих технологии PayPass и PayWave.
Для того, чтобы воспользоваться услугой, пассажиру нужно убедиться, что его смартфон и банк, выпустивший карту, поддерживают сервисы Apple Pay или Samsung Pay.
Рязанцы смогут купить билет, если поднесут смартфон к терминалу и подтвердят платеж на экране гаджета.