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10:17, 4 января 2017 2 715
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Вода и свет подорожали на 50 процентов в каждой третьей российской квартире

Вода и свет подорожали на 50 процентов в каждой третьей российской квартире

Стоимость воды и света в наступившем году выросла на 50 процентов в каждой третьей квартире в России. Речь идет о тех, кто все еще не установил счетчики, пишет «Российская газета».

Ранее нарушители обязаны были оплачивать за услуги ЖКХ с повышающим коэффициентом в 1,4 к нормативам потребления. С 1 января коэффициент платежки увеличили до 1,5. То есть, если в квартире нет счетчика на воду или электричество, сумма оплаты этой услуги поднимется в 1,5 раза (то есть на 50 процентов).

Штрафные санкции не коснутся жильцов тех домов, где установка счетчиков невозможна по техническим причинам — в ветхих и аварийных строениях, а также в домах, подлежащих сносу.


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