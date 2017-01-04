Вода и свет подорожали на 50 процентов в каждой третьей российской квартире

Стоимость воды и света в наступившем году выросла на 50 процентов в каждой третьей квартире в России. Речь идет о тех, кто все еще не установил счетчики, пишет «
Ранее нарушители обязаны были оплачивать за услуги ЖКХ с повышающим коэффициентом в 1,4 к нормативам потребления. С 1 января коэффициент платежки увеличили до 1,5. То есть, если в квартире нет счетчика на воду или электричество, сумма оплаты этой услуги поднимется в 1,5 раза (то есть на 50 процентов).
Штрафные санкции не коснутся жильцов тех домов, где установка счетчиков невозможна по техническим причинам — в ветхих и аварийных строениях, а также в домах, подлежащих сносу.