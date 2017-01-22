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12:52, 22 января 2017 3 290
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«АвтоВАЗ» официально анонсировал выпуск новых моделей в 2017 году

«АвтоВАЗ» официально анонсировал выпуск новых моделей в 2017 году

«АвтоВАЗ» официально анонсировал выпуск новых моделей в 2017 году. Компания пообещала представить универсал Vesta и его Cross-версию, передает «Экономика сегодня».

Производители остались довольны результатами 2016 года. «Вазовцам» удалось преодолеть 20%-ый барьер — увеличилась доля Lada в общем количестве продаваемых в стране легковушек. За последние пять лет это самая высокая доля отечественного рынка.

Российские автолюбители неплохо приняли две новые модели — Vesta (55 тысяч проданных авто) и XRAY (20 тысяч). Vesta, кроме того, вошла в ТОП-5 моделей-бестселлеров авторынка.


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