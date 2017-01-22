«АвтоВАЗ» официально анонсировал выпуск новых моделей в 2017 году. Компания пообещала представить универсал Vesta и его Cross-версию, передает «
Производители остались довольны результатами 2016 года. «Вазовцам» удалось преодолеть 20%-ый барьер — увеличилась доля Lada в общем количестве продаваемых в стране легковушек. За последние пять лет это самая высокая доля отечественного рынка.
Российские автолюбители неплохо приняли две новые модели — Vesta (55 тысяч проданных авто) и XRAY (20 тысяч). Vesta, кроме того, вошла в ТОП-5 моделей-бестселлеров авторынка.