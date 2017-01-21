Западные СМИ напугала речь Трампа на инаугурации

Западные СМИ назвали речь Дональда Трампа на инаугурации зловещей и мрачной. Большинство изданий раскритиковали слова нового президента США, передает «
Корреспондент
«Оборвав более чем двухвековую историю инаугурационных речей, новый президент дал понять всем, кто еще не понял — это будет совсем другое президентство», — написало издание.
В
«Новый президент не вспомнил ни о „жертвах, принесенных нашими предками“, ни о духе Америки, ни о ее ценностях», — написал
«Если Трамп ставил задачу сделать предупреждение Европе, он справился», — обратила внимание газета
«Враждебная инаугурационная речь. Мы не можем просто сидеть и надеяться на поддержку и сотрудничество США. Европа должна взять свою судьбу и безопасность в свои руки», — написал в Twitter бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.
В соцсетях обратили также внимание на то, что в своей речи новый президент процитировал злодея Бэйна из вселенной DC Comics.
«Сегодня мы возвращаем власть вам — народу. 20 января 2017 года войдет в историю как день, когда обычные американцы снова обрели власть над своей страной, и пообещал сосредоточиться в первую очередь на делах Америки», — заявил Трамп.
Напомним, Дональд Трамп вступил в должность 45-го президента США в пятницу, 20 января.