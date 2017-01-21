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20:36, 21 января 2017 396
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Западные СМИ напугала речь Трампа на инаугурации

Западные СМИ напугала речь Трампа на инаугурации

Западные СМИ назвали речь Дональда Трампа на инаугурации зловещей и мрачной. Большинство изданий раскритиковали слова нового президента США, передает «РИА Новости».

The Wall Street Journal написал, что Трамп выступил «с одним из самых зловещих инаугурационных посланий в истории, прибегая к стандартным для его кампании темам упадка Америки и в то же время выставляя себя защитником „забытых мужчин и женщин этой страны“».

Корреспондент LA Times назвал речь 45-го президента США «Трампизмом» и отметил, что 16-минутное послание было «озлобленным, грубым и глубоко обиженным».

The Washington Post назвала выступление ожесточенным и резким.

«Оборвав более чем двухвековую историю инаугурационных речей, новый президент дал понять всем, кто еще не понял — это будет совсем другое президентство», — написало издание.

В The Huffington Post отметили, что слова Трампа всех повергли в шок, как будто это был военный переворот.

«Новый президент не вспомнил ни о „жертвах, принесенных нашими предками“, ни о духе Америки, ни о ее ценностях», — написал The New Yorker.

«Если Трамп ставил задачу сделать предупреждение Европе, он справился», — обратила внимание газета Politico.

«Враждебная инаугурационная речь. Мы не можем просто сидеть и надеяться на поддержку и сотрудничество США. Европа должна взять свою судьбу и безопасность в свои руки», — написал в Twitter бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.

В соцсетях обратили также внимание на то, что в своей речи новый президент процитировал злодея Бэйна из вселенной DC Comics.

«Сегодня мы возвращаем власть вам — народу. 20 января 2017 года войдет в историю как день, когда обычные американцы снова обрели власть над своей страной, и пообещал сосредоточиться в первую очередь на делах Америки», — заявил Трамп.

Напомним, Дональд Трамп вступил в должность 45-го президента США в пятницу, 20 января.


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