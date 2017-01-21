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18:15, 21 января 2017 431

За новогодние праздники интерактивный полигон «Мир Роботов» посетили 20 тысяч рязанцев

За новогодние праздники интерактивный полигон «Мир Роботов» посетили 20 тысяч рязанцев

За новогодние праздники интерактивный полигон «Мир Роботов» посетили 20 тысяч рязанцев. Открывшийся в торговом центре «М5 Молл» полигон предоставляет возможность осваивать технические науки на одном пространстве.

На интерактивном полигоне «Мир роботов» предоставлено более тысячи квадратных метров развлечений в области технических наук на тринадцати станциях, которые позволяют в игровой форме освоить азы робототехники программирования, 3d-моделирования и многое другое.

Сложные механизмы просты в обращении и придутся по нраву как детям, так и взрослым.

«У нашего клуба миссия — воспитывать инженеров с детства», — рассказывает организатор «Мира Роботов», руководитель Клуба инженерного творчества Робошкола, Маликов Антон — «Мы создали „Мир Роботов“, чтобы дети смогли в игровой форме попробовать управлять разными видами техники и впоследствии смогли заняться созданием подобных моделей. В сущности „Мир Роботов“ — это демонстрация того, что может создавать своими руками даже ребенок!»

В ближайшее время организаторы планируют добавить оригинальный формат проведения дней рождения и детских праздников, а также будет возможность посещения полигона в рамках школьных экскурсий.

Организаторы могут похвастаться площадками не только развлекательными, но и образовательными, которые могут помочь детям определиться с будущей профессией. Для этого до середины февраля открыт новый набор в Клуб инженерного творчества «Робошкола» на занятия по будням и по выходным. Подробности на сайте, в группах «Робошкола» и «Мир роботов» в «ВКонтакте» и инстаграме, а также на странице в Instagram.


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