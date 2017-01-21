За новогодние праздники интерактивный полигон «Мир Роботов» посетили 20 тысяч рязанцев. Открывшийся в торговом центре «М5 Молл» полигон предоставляет возможность осваивать технические науки на одном пространстве.
На интерактивном полигоне «Мир роботов» предоставлено более тысячи квадратных метров развлечений в области технических наук на тринадцати станциях, которые позволяют в игровой форме освоить азы робототехники программирования, 3d-моделирования и многое другое.
Сложные механизмы просты в обращении и придутся по нраву как детям, так и взрослым.
«У нашего клуба миссия — воспитывать инженеров с детства», — рассказывает организатор «Мира Роботов», руководитель Клуба инженерного творчества Робошкола, Маликов Антон — «Мы создали „Мир Роботов“, чтобы дети смогли в игровой форме попробовать управлять разными видами техники и впоследствии смогли заняться созданием подобных моделей. В сущности „Мир Роботов“ — это демонстрация того, что может создавать своими руками даже ребенок!»
В ближайшее время организаторы планируют добавить оригинальный формат проведения дней рождения и детских праздников, а также будет возможность посещения полигона в рамках школьных экскурсий.
Организаторы могут похвастаться площадками не только развлекательными, но и образовательными, которые могут помочь детям определиться с будущей профессией. Для этого до середины февраля открыт новый набор в Клуб инженерного творчества «Робошкола» на занятия по будням и по выходным. Подробности на