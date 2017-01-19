Рязанские аудиторы проверят использование бюджетных средств на аварийное жилье

Контрольно-счетная палата Рязанской области проверит использование бюджетных средств на аварийное жилье. Об этом сообщил ее
Аудиторы проанализируют использование бюджетных денег, выделенных на аварийное жилье. В сообщении говорится, что по результатам мероприятия контрольно-счетная палата даст оценку законности, эффективности использования бюджетных средств, а также решения задач, определенных адресной программой:
- сокращение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года;
- переселение граждан в благоустроенное жилье;
- строительство на месте старых зданий высококачественного жилищного фонда с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой.