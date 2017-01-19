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21:17, 19 января 2017 34
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Рязанские аудиторы проверят использование бюджетных средств на аварийное жилье

Рязанские аудиторы проверят использование бюджетных средств на аварийное жилье

Контрольно-счетная палата Рязанской области проверит использование бюджетных средств на аварийное жилье. Об этом сообщил ее сайт в четверг, 19 января.

Аудиторы проанализируют использование бюджетных денег, выделенных на аварийное жилье. В сообщении говорится, что по результатам мероприятия контрольно-счетная палата даст оценку законности, эффективности использования бюджетных средств, а также решения задач, определенных адресной программой:

  • сокращение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года;
  • переселение граждан в благоустроенное жилье;
  • строительство на месте старых зданий высококачественного жилищного фонда с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой.

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