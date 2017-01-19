Лада «Ларгусы» не получали права на перевозку людей по маршруту Рыбное-Рязань

Лада «Ларгусы» из Оренбуржской области не получали права на перевозку людей по маршруту №241 Рыбное-Рязань. Об этом сообщил сайт RybnoeNet.

Официальный владелец микроавтобусов маршрута №241 ИП «Карев» рассказал, что легковые автомобили начали «заманивать людей на якобы комфортабельный проезд до Рязани за 50 рублей».

«Никаких официальных документов они не предъявили, люди стали садиться к ним. Мы не знаем, что это за „контора“, и на каких основаниях они осуществляют перевозку, но мы узнаем в данный момент всю необходимую информацию по данному инциденту. Рыбновцев и гостей города просим быть аккуратными, наши маршрутки официальные и каждый пассажир застрахован в случае ЧП или ДТП, водители проходят медобследования, а там непонятно что», — отметили в ИП «Карев».

Диспетчер легковых машин из Оренбуржской области заявил, что у них есть разрешения на перевозку людей.

«Мы осуществляем перевозку людей на основании лицензии такси, страховка у нас такая же на основании такси. Собираемся пополнить количество машин и встать на маршрут плотно. Возим людей от Рязани до Рыбного и обратно», — сказал диспетчер.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог региона сообщили, что легковые автомобили не получали разрешения. Они не имеют права устанавливать таблички и цены, а также афишировать, что осуществляют перевозку людей по маршруту.

По данному факту в ведомстве до конца недели будут проводить проверку.

Фото RybnoeNet