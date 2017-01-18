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14:39, 18 января 2017 662
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За год на железной дороге произошло три ДТП с участием рязанцев

За год на железной дороге произошло три ДТП с участием рязанцев

Фото: Pixabay.com

За 2016 год в Рязанской области произошло три ДТП на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

При этом в Московской области зафиксировали девять происшествий, в Тульской — три, в Калужской — два, а также по одной аварии в Орловской и Брянской областях.

В пресс-службе отметили, что в целом количество ДТП на железной дороге снизилось на 13% по сравнению с 2015 годом.

«На этом фоне уменьшилось и число травмированных людей: в 2016 году пострадали 13 человек, из них трое погибли, в 2015 году — 18 человек, в том числе четыре со смертельным исходом», — говорится в сообщении.

По данным МЖД, основной причиной аварий остается нарушение водителями ПДД: объезд шлагбаума, выезд при работе запрещающих сигналов на переезд, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.


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