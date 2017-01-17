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15:34, 17 января 2017 459
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В праздники Рязанскую область посетили почти 15 тысяч туристов 1

В праздники Рязанскую область посетили почти 15 тысяч туристов

Во время новогодних праздников Рязанскую область посетили более 14,5 тысячи туристов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Рязанцам и гостям области предлагали разнообразные программы, включающие посещение исторических и культурных достопримечательностей, музеев, ремесленных центров, монастырей и храмов, развлекательных и рекреационных комплексов.

В частности, в рамках тура «Новогодний экспресс в Рязань» организовали экскурсии по Рязани, Касимову, Шацкому и Рыбновскому районам.

«Наибольшим спросом традиционно пользовались предложения в сфере рекреационного, культурно-познавательного, религиозного и активного туризма», — отметили в правительстве.

Отмечается, что лидерами по посещаемости стали Рязанский кремль, Рязанский областной художественный музей, музеи Касимова, комплексы активного зимнего отдыха, а также музей-заповедник Есенина.

Напомним, Константиново за праздники посетили более пяти тысяч человек.


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