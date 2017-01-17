В праздники Рязанскую область посетили почти 15 тысяч туристов

Во время новогодних праздников Рязанскую область посетили более 14,5 тысячи туристов. Об этом сообщила
Рязанцам и гостям области предлагали разнообразные программы, включающие посещение исторических и культурных достопримечательностей, музеев, ремесленных центров, монастырей и храмов, развлекательных и рекреационных комплексов.
В частности, в рамках тура «Новогодний экспресс в Рязань» организовали экскурсии по Рязани, Касимову, Шацкому и Рыбновскому районам.
«Наибольшим спросом традиционно пользовались предложения в сфере рекреационного, культурно-познавательного, религиозного и активного туризма», — отметили в правительстве.
Отмечается, что лидерами по посещаемости стали Рязанский кремль, Рязанский областной художественный музей, музеи Касимова, комплексы активного зимнего отдыха, а также музей-заповедник Есенина.
Напомним, Константиново за праздники