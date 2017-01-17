Путин присвоил почетное звание завкафедрой РГУ

Заведующий кафедрой медико-биологических и психологических основ физвоспитания РГУ Владимир Ериков стал заслуженным работником физкультуры и спорта России. Почетное звание присвоено ему указом президента, пишут «Рязанские ведомости» во вторник, 17 января.
Владимир Путин отметил преподавателя за заслуги в развитии сферы и многолетнюю добросовестную работу.
Владимир Ериков — кандидат медицинских наук, доцент. Преподает физиологию, спортивную медицину, спортивное краеведение. Изучает здоровье школьников и способы улучшения их физического развития, а также состояние адаптивного спорта в регионе.