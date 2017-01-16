В Рязани задержали мужчину с 25 контейнерами героина. Видео

В Рязани задержали мужчину с 25 небольшими самодельными контейнерами героина. Полицейские изъяли у него около 50 граммов наркотика. Об этом
Согласно данным правоохранителей, 39-летний мужчина несколько раз приезжал в Рязань из соседнего региона. По характерной интернет-активности, полицейские предположили, что в это время он оставлял наркотики в тайниках на окраине города. В очередной приезд мужчину задержали с расфасованной партией героина.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.