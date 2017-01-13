Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:25, 13 января 2017 1 218
 0    0

В Болгарии впервые за 60 лет замерзло Черное море‍

В Болгарии впервые за 60 лет замерзло Черное море‍

В районе Бургаса на юге Болгарии впервые с 1954 года замерзло Черное море, передает ТАСС.

В морском порту города образовался лед, в результате чего стоявшие там суда превратились в ледяные скульптуры.

На северо-востоке страны, в районе Варны, лед можно увидеть вдоль берегов Варненского озера. В этом районе за последние 100 лет море замерзало трижды — в 1929, 1942 и 1954 годах, сообщили в ТАСС.

Также почти полностью замерз Дунай. Судоходство по реке остановлено, в портах на якорь встали более 20 судов. В северо-восточных районах страны и в районе Бургаса из-за сугробов ограничено движение транспорта, отменены занятия в школах.

Минувшей ночью температура воздуха почти по всей стране держалась на уровне -20 градусов.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
15:25, 13 января 2017
В Болгарии впервые за 60 лет замерзло Черное море‍
14:38, 13 января 2017
В субботу в Рязанской области ожидаются снег и гололедица
13:26, 13 января 2017
Рязанским журналистам удалось заснять оленя в лесу. Видео
9:33, 13 января 2017
МЧС предупредило рязанцев о гололедице
18:26, 12 января 2017
Метель и снег. МЧС предупредило рязанцев о резком ухудшении погоды
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
«Прага» в Рязани: возвращение к классике

«Прага» в Рязани: возвращение к классике

Жилой комплекс «Прага» — перспективный проект, созданный профессиональными дизайнерами.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:43, 1 января 2017 41 716
Сонная Рязань. RZN.info представляет фоторепортаж первого утра 2017 года 2
9:12, 2 января 2017 34 150
Стали известны цены на алкоголь, сигареты и бензин в 2017 году 1
12:22, 7 января 2017 24 913
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
17:04, 6 января 2017 20 857
«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию
8:39, 2 января 2017 19 704
В Казахстане сгорела новогодняя елка. Видео
Все новости
Голосования

Детские каникулы для родителей – это…

Окончание опроса: 17.01.2017
Архив голосований
Форум