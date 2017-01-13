В Болгарии впервые за 60 лет замерзло Черное море‍

В районе Бургаса на юге Болгарии впервые с 1954 года замерзло Черное море, передает
В морском порту города образовался лед, в результате чего стоявшие там суда превратились в ледяные скульптуры.
На северо-востоке страны, в районе Варны, лед можно увидеть вдоль берегов Варненского озера. В этом районе за последние 100 лет море замерзало трижды — в 1929, 1942 и 1954 годах, сообщили в ТАСС.
Также почти полностью замерз Дунай. Судоходство по реке остановлено, в портах на якорь встали более 20 судов. В северо-восточных районах страны и в районе Бургаса из-за сугробов ограничено движение транспорта, отменены занятия в школах.
Минувшей ночью температура воздуха почти по всей стране держалась на уровне -20 градусов.