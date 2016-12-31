Россия направила в Совбез ООН проект резолюции по перемирию в Сирии. Москва надеется, что голосование по нему проведут в субботу, 31 декабря, передает «
По словам постпреда России при ООН Виталия Чуркина, Россия рада участию в переговорах по Сирии «всех, кто действительно хочет присоединиться к серьезным переговорам».
Сирийская армия и вооруженные группировки прекратили огонь на территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение не соблюдают террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и ИГИЛ (запрещены в России).