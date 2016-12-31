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12:25, 31 декабря 2016 988
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Россия направила в Совбез ООН проект резолюции по перемирию в Сирии

Россия направила в Совбез ООН проект резолюции по перемирию в Сирии

Фото: Pixabay.com

Россия направила в Совбез ООН проект резолюции по перемирию в Сирии. Москва надеется, что голосование по нему проведут в субботу, 31 декабря, передает «РИА Новости».

По словам постпреда России при ООН Виталия Чуркина, Россия рада участию в переговорах по Сирии «всех, кто действительно хочет присоединиться к серьезным переговорам».

Сирийская армия и вооруженные группировки прекратили огонь на территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение не соблюдают террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и ИГИЛ (запрещены в России).


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