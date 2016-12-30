Итоги года. Рязанский городской сайт публикует свой список основных событий 2016 года

RZN.info предлагает вниманию читателей свой список самых ярких событий, случившихся в Рязани в 2016 году. Проект «Итоги года — 2016» состоит из тематических рубрик: «Власть и общество», «Строительство и дороги», «Культура и искусство» и других.

«Из проекта вы узнаете, какая строительная компания считается лидером по возведению жилья в городе, а какая объявила „смарт-революцию“, какие новые строительные проекты появятся в Рязани и где в городе бизнес-центр по столичной классификации высочайшего уровня», — отметил руководитель проекта Антон Михайлов.

Также он рассказал, что в «Итогах» есть много снимков красивой зимней Рязани, которые готовил наш фотограф в течение месяца. Качественно сняты даже грейдеры «Рязаньавтодора». На снимках, кажущиеся на первый взгляд неповоротливыми машины, легко убирают снег. Увидеть технику и прочитать о труде сотрудников предприятия, которые в любую погоду выезжают на рязанские дороги, можно также в проекте.

Кроме того, в «Итогах года» есть статьи о крупнейших кампаниях и банках региона — «Инвест», Приборный завод, «Автоимпорт», Приобанк.

«В проекте мы говорим о современных и красивых заправках в городе, построенных с соблюдением современных стандартов в области экологии, даем интервью с руководителем компании «Брикус» о «современном подходе в строительстве», — поделился Антон Михайлов.

Еще в проекте рассказывается о рязанских блинах и оладьях, которые каждый год побеждают на всероссийских выставках. В разделе «Здоровье и спорт» вы сможете узнать об открытиях в современной стоматологии и в какие рязанские клиники приезжают лечиться из Москвы.

Завершает проект рубрика «Культура и искусство», в ней — самые значительные события, произошедшие в регионе в 2016 году. Это и представление новой картины Алексея Акиндинова, презентация проекта «Рязань, я люблю тебя» и победа рязанки в международном конкурсе красоты и тематические праздники в кинотеатре «Малина».