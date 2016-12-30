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18:52, 30 декабря 2016 2 963
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Итоги года. Рязанский городской сайт публикует свой список основных событий 2016 года

Итоги года. Рязанский городской сайт публикует свой список основных событий 2016 года

RZN.info предлагает вниманию читателей свой список самых ярких событий, случившихся в Рязани в 2016 году. Проект «Итоги года — 2016» состоит из тематических рубрик: «Власть и общество», «Строительство и дороги», «Культура и искусство» и других.

«Из проекта вы узнаете, какая строительная компания считается лидером по возведению жилья в городе, а какая объявила „смарт-революцию“, какие новые строительные проекты появятся в Рязани и где в городе бизнес-центр по столичной классификации высочайшего уровня», — отметил руководитель проекта Антон Михайлов.

Также он рассказал, что в «Итогах» есть много снимков красивой зимней Рязани, которые готовил наш фотограф в течение месяца. Качественно сняты даже грейдеры «Рязаньавтодора». На снимках, кажущиеся на первый взгляд неповоротливыми машины, легко убирают снег. Увидеть технику и прочитать о труде сотрудников предприятия, которые в любую погоду выезжают на рязанские дороги, можно также в проекте.

Кроме того, в «Итогах года» есть статьи о крупнейших кампаниях и банках региона — «Инвест», Приборный завод, «Автоимпорт», Приобанк.

«В проекте мы говорим о современных и красивых заправках в городе, построенных с соблюдением современных стандартов в области экологии, даем интервью с руководителем компании «Брикус» о «современном подходе в строительстве», — поделился Антон Михайлов.

Еще в проекте рассказывается о рязанских блинах и оладьях, которые каждый год побеждают на всероссийских выставках. В разделе «Здоровье и спорт» вы сможете узнать об открытиях в современной стоматологии и в какие рязанские клиники приезжают лечиться из Москвы.

Завершает проект рубрика «Культура и искусство», в ней — самые значительные события, произошедшие в регионе в 2016 году. Это и представление новой картины Алексея Акиндинова, презентация проекта «Рязань, я люблю тебя» и победа рязанки в международном конкурсе красоты и тематические праздники в кинотеатре «Малина».


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