Жители Рязани поддержали проект «Северной компании»

9 августа, прошли общественные слушания по проекту многоквартирных домов жилищного комплекса «Паруса», расположенных на Солотчинском шоссе. Послушать разработчика проекта собралось почти 60 человек, среди которых были и желающие приобрести в новых домах квартиры. А требовательность новоселов в последнее время постоянно повышается: им нужна современная красивая и удобная застройка. В первом доме «Парусов» почти все квартиры уже проданы.

Для повышения вместимости новых дворов (больше места под благоустройство, под зеленые и спортивные зоны!), в проекте ЖК «Паруса» от «Северной компании» предусмотрена любопытная новинка, опробованная в других городах — стилобатные конструкции, позволяющие автомобилям не отбирать место у детских и игровых площадок, а прятаться под ними. Наверху расположится зона отдыха, внизу — парковка. Играющие сверху на площадках дети могут не бояться машин (и даже домой проходить по специальным переходам), а машины получают защиту: летом от солнечных лучей, зимой — от снега.

Вокруг трех домов «Парусов» запланированы зеленая зона, многофункциональная спортивная площадка, на территории жилищного комплекса появится новый бассейн.

При обсуждении вопроса о местах для парковок автомобилей, представитель «Северной компании» с документами в руках разъяснил, что нормативы выполнены: жителям предоставят более 260 постоянных мест, 67 временных, есть места для автомобилей инвалидов.

Послушать разработчика проекта собралось почти 60 человек

— Мне приходилось больше разрушать, чем строить, — заметил один из участников, представившийся офицером запаса. — Поздравляю, что у нас есть такие красивые строительные проекты.

Когда начался поименный опрос мнений записавшихся на слушания, реплик «Поддерживаем!» и «Проект устраивает!» оказалось подавляющее большинство.

Справка

«Северная компания» работает в Рязани с 1999 года. Многие ее проекты вызывали значительный интерес жителей города. Прошлогодняя новостройка компании на улице Мервинской получила гран-при главного строительного конкурса города «Доминант». В настоящее время более 1500 семей уже приобрели квартиры в новом эко-районе «Северный», строительство которого ведется в Дашково-Песочне.