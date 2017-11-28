Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:19, 28 ноября 2017 82
 0    0

За год РСХБ направил 116 миллиардов на развитие растениеводства

За год РСХБ направил 116 миллиардов на развитие растениеводства

С начала 2017 года Россельхозбанк выдал порядка 116 млрд рублей кредитов на текущие и инвестиционные цели предприятиям в сфере растениеводства. Объем кредитования в этом сегменте увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что способствовало росту технологизации отрасли, развитию парка сельхозтехники и оборудования, повышению качества посевного материала и обработки земель.

Из общей суммы займов растениеводам порядка 60 млрд рублей приходится на краткосрочное кредитование, 56 млрд рублей выдано на инвестиционные цели — расширение машинотракторного парка, строительство хранилищ, покупку земель под растениеводство.

РСХБ выделяет поддержку предприятий растениеводства в число приоритетных направлений своей деятельности. В настоящее время кредитный портфель банка в этом сегменте превышает 325 млрд рублей.

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
11:19, 28 ноября 2017
За год РСХБ направил 116 миллиардов на развитие растениеводства
17:26, 27 ноября 2017
Рязанских предпринимателей обучили оформлению экспортной документации
11:04, 27 ноября 2017
При поддержке РСХБ в Калужской области запустили масштабный молочный комплекс
10:55, 27 ноября 2017
«Барселона-Ювентус»: почему Месси отсутствовал в основном составе?
10:45, 27 ноября 2017
Эксперты спрогнозировали рост цен на бытовую технику в 2018-2019 годах
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
10:21, 16 ноября 2017 49 280
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
10:56, 17 ноября 2017 24 501
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 12
18:40, 20 ноября 2017 23 331
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
14:58, 22 ноября 2017 22 675
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
15:15, 23 ноября 2017 22 325
В Рязани наградили многодетных матерей. Фото
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований