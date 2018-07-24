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17:24, 24 июля 2018 93

В первой половине 2018 года «Россельхозбанк» предоставил более 125 млрд рублей льготных кредитов

В первой половине 2018 года «Россельхозбанк» предоставил более 125 млрд рублей льготных кредитов

По итогам работы в первом полугодии 2018 года «Россельхозбанк» предоставил аграриям 125,1 млрд рублей на условиях льготного финансирования. Это на 54,7 млрд больше, чем годом ранее. Прирост показателя составил 78%. При этом 20,4 млрд рублей направили на поддержку отечественных предприятий — малых форм хозяйствования.

Банк является основным участником государственной программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых. В январе-июне 2018 года наибольший объем средств был предоставлен клиентам Банка из Курской области (10,8 млрд рублей), Республики Татарстан (6,8 млрд), Краснодарского края (3,5 млрд).

Активное участие Россельхозбанка в программе способствует реализации ряда поставленных государством задач — повышению эффективности доведения господдержки до аграриев, содействует решению задачи по повышению уровня продовольственной безопасности страны и росту экспортного потенциала отрасли АПК.

Всего с момента запуска программы РСХБ предоставил предприятиям агропромышленного комплекса 335,8 млрд рублей льготных кредитов.

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