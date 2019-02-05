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15:40, 5 февраля 2019 48

В «Кировэнерго» уделяют особое внимание подготовке и повышению квалификации персонала

В «Кировэнерго» уделяют особое внимание подготовке и повышению квалификации персонала

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Кировэнерго» подвели итоги обучения персонала в 2018 году. В течение года организовали обучение 1528 сотрудников филиала, в том числе, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.

Особое внимание уделялось обучению производственного персонала, от профессионализма которого напрямую зависит обеспечение непрерывной и безаварийной работы электросетевого комплекса региона.

Наиболее востребованными стали программы по охране труда и безопасному производству работ, а также обучение по рабочим специальностям, таким как электромонтер оперативно-выездной бригады, электромонтер по испытаниям и измерениям, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, электромонтер по эксплуатации электрических счетчиков.

Большое количество специалистов прошли повышение квалификации по тематикам «Диспетчер РЭС. Действие персонала в аварийных ситуациях», «Диспетчер РЭС. Тренаж по оперативным переключениям» и «Диспетчер РЭС при назначении на должность».

Большинство мероприятий по обучению персонала филиала организовали в АНО ДПО «Кировский учебный центр «Энергетик», который имеет все необходимые лицензии на оказание образовательных услуг, высококвалифицированный педагогический состав, а также развитую материально-техническую базу.

Также в 2018 году Кировэнерго продолжил сотрудничество с ЧОУ ДПО «Ижевский учебный центр «Энергетик». Кроме того, сотрудники предприятия прошли обучение в ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации», ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)», ФГАОУ ДПО «Кировский ЦППК», ООО «Сервис-центр Энерготехнадзора» и др.

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