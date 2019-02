В 2018 году «Билайн» в полтора раза увеличил сеть LTE

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подвел итоги самого масштабного строительства сети за свою историю. В 2018 году компания каждые 30 минут запускала новую базовую станцию, за год их построили более 16 000. В результате сеть LTE выросла в 1,5 раза — 2/3 новых базовых станций компания построила в этом стандарте. Большая стройка, модернизация и рефарминг сети по всей России увеличили пользовательские скорости LTE в среднем в 2-2,5 раза.

Увеличение скорости мобильного интернета произошло одновременно с удвоением популярности сети LTE и ростом нагрузки на оборудование. За 2018 год использование LTE-трафика выросло в два раза, его доля в общем объеме достигла 60%. Количество населения с доступом к сети LTE за год увеличилось на 11% и составляет 74%, сетью 2G покрыто 97% населения, а сетью 3G — 95%. Число регионов с сетью LTE возросло на два субъекта Российской Федерации. Высокоскоростной мобильный интернет работает в 81 регионе нашей страны.

Технические показатели выросли также благодаря реализации других крупных проектов. В 2018 году продолжилась модернизация сети. На конец года процесс завершился в 12 филиалах и продолжается на 55 территориях. На данный момент компания заменила более 55% оборудования сети. Современные технологичные базовые станции на 15-20% расширили площадь покрытия сетей 2G и 3G, на 20-30% увеличили емкость сети 3G, примерно на 30% снизили энергопотребление оборудования.

Увеличению скорости помог рефарминг частот сети LTE 1800 MHz. Сотрудники технической дирекции увеличили ширину полосы в LTE с 5 MHz до 10 MHz в 43 филиалах компании. В итоге возросла емкость сети и скорость мобильного интернета. Компания завершила работы по рефармингу в 80% филиалов.

Вместе с рефармингом для увеличения комфорта использования сети компания применила стратегии управления трафиком. Новые настройки выбирают для клиента свободный канал передачи данных. Таким образом скорость остается стабильно высокой в моменты повышенной загрузки сети, и клиент может комфортно использовать мобильный интернет.

Для увеличения пропускной способности провели масштабную модернизацию радиорелейной сети. Благодаря этому дополнительный трафик от построенных базовых станций проходит без задержек. В семи филиалах реализованы проекты по полной модернизации оборудования городских пакетных сетей.

«Компания зафиксировала рекорд строительства сети в год Чемпионата миру по футболу, когда действовал двухмесячный мораторий на любые работы на сети. Даже несмотря на двухмесячную паузу нам удалось выполнить амбициозные планы по строительству и модернизации. Проведенная работа значительно увеличила возможности наших клиентов в использовании мобильного интернета. Теперь, даже в условиях постоянного роста нагрузки на сеть, клиенты могут пользоваться интернет-сервисами на высокой скорости Билайн», — прокомментировал исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп.

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd. VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.