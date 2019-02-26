Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:45, 26 февраля 2019 59

В 2018 году «Билайн» в полтора раза увеличил сеть LTE

В 2018 году «Билайн» в полтора раза увеличил сеть LTE

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подвел итоги самого масштабного строительства сети за свою историю. В 2018 году компания каждые 30 минут запускала новую базовую станцию, за год их построили более 16 000. В результате сеть LTE выросла в 1,5 раза — 2/3 новых базовых станций компания построила в этом стандарте. Большая стройка, модернизация и рефарминг сети по всей России увеличили пользовательские скорости LTE в среднем в 2-2,5 раза.

Увеличение скорости мобильного интернета произошло одновременно с удвоением популярности сети LTE и ростом нагрузки на оборудование. За 2018 год использование LTE-трафика выросло в два раза, его доля в общем объеме достигла 60%. Количество населения с доступом к сети LTE за год увеличилось на 11% и составляет 74%, сетью 2G покрыто 97% населения, а сетью 3G — 95%. Число регионов с сетью LTE возросло на два субъекта Российской Федерации. Высокоскоростной мобильный интернет работает в 81 регионе нашей страны.

Технические показатели выросли также благодаря реализации других крупных проектов. В 2018 году продолжилась модернизация сети. На конец года процесс завершился в 12 филиалах и продолжается на 55 территориях. На данный момент компания заменила более 55% оборудования сети. Современные технологичные базовые станции на 15-20% расширили площадь покрытия сетей 2G и 3G, на 20-30% увеличили емкость сети 3G, примерно на 30% снизили энергопотребление оборудования.

Увеличению скорости помог рефарминг частот сети LTE 1800 MHz. Сотрудники технической дирекции увеличили ширину полосы в LTE с 5 MHz до 10 MHz в 43 филиалах компании. В итоге возросла емкость сети и скорость мобильного интернета. Компания завершила работы по рефармингу в 80% филиалов.

Вместе с рефармингом для увеличения комфорта использования сети компания применила стратегии управления трафиком. Новые настройки выбирают для клиента свободный канал передачи данных. Таким образом скорость остается стабильно высокой в моменты повышенной загрузки сети, и клиент может комфортно использовать мобильный интернет.

Для увеличения пропускной способности провели масштабную модернизацию радиорелейной сети. Благодаря этому дополнительный трафик от построенных базовых станций проходит без задержек. В семи филиалах реализованы проекты по полной модернизации оборудования городских пакетных сетей.

«Компания зафиксировала рекорд строительства сети в год Чемпионата миру по футболу, когда действовал двухмесячный мораторий на любые работы на сети. Даже несмотря на двухмесячную паузу нам удалось выполнить амбициозные планы по строительству и модернизации. Проведенная работа значительно увеличила возможности наших клиентов в использовании мобильного интернета. Теперь, даже в условиях постоянного роста нагрузки на сеть, клиенты могут пользоваться интернет-сервисами на высокой скорости Билайн», — прокомментировал исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп.

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd. VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
12:45, 26 февраля 2019
В 2018 году «Билайн» в полтора раза увеличил сеть LTE
10:09, 21 февраля 2019
Подарки с выгодой в салонах «МегаФон»
15:49, 15 февраля 2019
«Рязаньэнерго» извещает о продаже непрофильных объектов
11:56, 15 февраля 2019
«Промсвязьбанк» встретился с Николаем Любимовым на форуме в Сочи
10:12, 15 февраля 2019
Двор без снега и льда? Мы нашли такой!
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 25 921
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
16:16, 17 февраля 2019 20 665
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
21:08, 16 февраля 2019 18 839
Мать Децла рассказала о причине смерти сына
12:13, 16 февраля 2019 17 481
В минздраве рассказали о состоянии сбитой в Шлаковом рязанки 5
12:01, 24 февраля 2019 17 007
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований