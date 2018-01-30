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17:06, 30 января 2018 189
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В 2017 году Россельхозбанк увеличил объем привлеченных средств на 40%

В 2017 году Россельхозбанк увеличил объем привлеченных средств на 40%

По итогам 2017 года Россельхозбанк увеличил объем привлеченных средств клиентов на 40,4% — до 2,19 трлн рублей. В том числе объем средств корпоративных клиентов достиг 1,35 трлн рублей, физических лиц — 843,2 млрд рублей.

В общем портфеле средств населения 776,6 млрд рублей приходятся на вклады. Банк предлагает частным клиентам широкую линейку депозитных программ, разработанную с учетом ключевых требований к доходности, срокам размещения средств, возможностям пополнения и снятия средств со счета, капитализации процентов и других опций.

Банк продолжает демонстрировать динамику привлечения средств клиентов на уровне выше среднерыночных показателей и входит в число лидеров банковской отрасли по данному направлению.

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