С начала 2018 года РСХБ увеличил темпы кредитования сезонных работ на 60%

С начала текущего года Россельхозбанк предоставил на проведение сезонных работ 66,9 млрд рублей, что на 60% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. При этом 56,6 млрд рублей было направлено предприятиям крупного бизнеса, 10,3 млрд рублей — клиентам сегмента малого и среднего бизнеса.
РСХБ последовательно наращивает объемы кредитования посевной. Эффективная поддержка Банком отрасли АПК в 2017 году способствовала увеличению объемов и повышению качества проведения сельскохозяйственных работ и, как следствие, получению рекордного урожая зерна.
С целью оперативного контроля деятельности Банка по направлению кредитования сезонных работ функционирует специальный Штаб, возглавляемый Первым Заместителем Председателя Правления Банка Борисом Листовым.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.