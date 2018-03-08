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18:11, 8 марта 2018 210

С начала 2018 года РСХБ увеличил темпы кредитования сезонных работ на 60%

С начала 2018 года РСХБ увеличил темпы кредитования сезонных работ на 60%

С начала текущего года Россельхозбанк предоставил на проведение сезонных работ 66,9 млрд рублей, что на 60% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. При этом 56,6 млрд рублей было направлено предприятиям крупного бизнеса, 10,3 млрд рублей — клиентам сегмента малого и среднего бизнеса.

РСХБ последовательно наращивает объемы кредитования посевной. Эффективная поддержка Банком отрасли АПК в 2017 году способствовала увеличению объемов и повышению качества проведения сельскохозяйственных работ и, как следствие, получению рекордного урожая зерна.

С целью оперативного контроля деятельности Банка по направлению кредитования сезонных работ функционирует специальный Штаб, возглавляемый Первым Заместителем Председателя Правления Банка Борисом Листовым.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

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