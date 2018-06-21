С бонусами по пути

Все мы привыкли оплачивать проезд в общественном транспорте наличными. Ждать сдачи, отсчитывать мелочь заранее или выслушивать недовольство водителей.

Монетка закатилась за сиденье? Вы судорожно отсчитываете деньги заново или ищете ее между сиденьями в тесной маршрутке. Всем, кто регулярно пользуется общественным транспортом, знакома эта картина.

Немногие знают, что у нас в городе можно оплачивать проезд бесконтактными картами Visa, MasterCard, Мир, а также смартфоном или часами с функцией Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Услуга действует на всем наземном транспорте города.

Вы не просто оплачиваете проезд в троллейбусах, автобусах и маршрутках города, но и получаете 5% бонусами «Спасибо от Сбербанка» от стоимости каждой поездки или возможность вернуть 100% бонусами «Спасибо от Сбербанка», если оплата поездки окажется 20-й на терминале. При этом поездка может оказаться счастливой неограниченное количество раз.

Возможно, многие не знают, что такое программа «Спасибо от Сбербанка». Это самая масштабная банковская программа лояльности России. Количество ее участников превышает 30 млн человек. Чтобы получать бонусы, нужно просто платить картой Сбербанка, а не наличными.

Как стать участником программы? Все, что нужно — это карта Сбербанка. Регистрация в «Спасибо от Сбербанка» занимает около одной минуты. Если у вас несколько карт Сбербанка, бонусный счет на них будет единый.

Если у вас еще нет карты Сбербанка, то оформить ее можно в любом ближайшем отделении банка.

Акция проводится только до 21 ноября 2018 года.