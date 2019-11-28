Рязанский филиал «Россельхозбанка» подвел итоги работы за 10 месяцев 2019 года

В Рязанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» прошло совещание по подведению итогов работы кредитной организации за 10 месяцев 2019 года. За указанный период банк выполнил большинство показателей.

Cовокупный кредитный портфель рязанского филиала «Россельхозбанка» составил более чем 26 млрд рублей. При этом корпоративный портфель 20 млрд рублей. Выдали около 9 млрд кредитных средств.

Активную поддержку аграриям рязанский филиал РСХБ оказал в виде финансирования сезонных полевых работ. С начала года на эти цели выдали 3,3 млрд рублей, что на 22% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Динамичный рост кредитного портфеля АПК в значительной степени обусловлен активной работой банка с малыми и средними сельхозпредприятиями.

С начала 2019 года «Россельхозбанк» профинансировал корпоративных клиентов Рязанской области на общую сумму 7 млрд рублей.

Доля рязанского филиала «Россельхозбанка» в регионе по объему совокупного кредитного портфеля составила 12,1%, увеличившись по сравнению с началом года на 0,5 п.п. Доля по кредитному портфелю юридических лиц 18,97%, по кредитному портфелю физических лиц 5,4%.

Благодаря финансовой поддержке «Россельхозбанка» в апреле 2019 года в Рязанской области в Пителенском районе состоялось открытие первого животноводческого комплекса на 2 800 голов дойного стада. На предприятии работают три коровника, доильно — молочный зал на 120 мест и родильный блок, в котором могут расположиться до 16 коров, а в Шацком районе возведена «мегаферма» на 6 000 голов. Общая сумма инвестиций составила более 3 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель рязанского филиала «Россельхозбанка» по состоянию на 1 октября 2019 года превысил 6 млрд рублей. Темп роста с начала года составил 105%.

«В целом можно отметить, что рязанский филиал АО „Россельхозбанка“ растет темпами более высокими, чем планировалось. Значительный рост финансовых показателей был достигнут благодаря эффективной работе профессиональной команды филиала, которая нацелена на результат», — прокомментировал итоги работы директор рязанского филиала «Россельхозбанка» Сергей Синякин.

В ходе совещания состоялось награждение лучших сотрудников дополнительных офисов по итогам выполнения плановых показателей деятельности банка.