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13:40, 15 февраля 2018 238
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Рязанский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы в 2017 году

Рязанский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы в 2017 году

По итогам работы в 2017 году Рязанский филиал Россельхозбанка продемонстрировал рост по основным финансовым показателям. По состоянию на 1 января 2018 года совокупный кредитный портфель филиала составил 18,5 млрд рублей, из них на займы юридических лиц приходится 13,6 млрд рублей.

Объем кредитного портфеля физических лиц филиала составил 4,9 млрд рублей, увеличившись за прошедший год на 16%. Общий объем выдач населению Рязанской области за 2017 год составил 2,5 млрд рублей. Кредитами филиала банка воспользовались около 10 тысяч жителей области. При этом объем выдач ипотечных кредитов превысил 1,2 млрд рублей, увеличившись на 30% по сравнению с 2016 годом. При поддержке филиала банка в 2017 году свои жилищные условия смогли улучшить 815 жителей Рязани и области.

Вместе с тем отмечается и уверенный рост депозитного портфеля Рязанского филиала Россельхозбанка. Объем привлеченных средств населения по итогам прошлого года превысил 16,4 млрд рублей. Таким образом, темп прироста пассивного портфеля в 2017 году составил 33%. По данным на 1 января 2018 года более 128 тысяч рязанцев и жителей области являются вкладчиками филиала Россельхозбанка.

«В 2017 году Рязанский филиал Россельхозбанка существенно упрочил свои позиции в области, — отметил директор Рязанского регионального филиала Сергей Синякин. — Тесное сотрудничество с аграриями области осталось приоритетным направлением в нашей работе, но мы продолжаем активную работу по расширению сотрудничества с предприятиями города, не относящимися к сегменту АПК, обеспечивая традиционно высокое качество обслуживания».

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