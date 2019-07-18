Рязанский бизнес получил доступ к облачному суперкомпьютеру

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Компания МТС объявила о запуске одного из самых быстрых и доступных в России облачных сервисов для высокоскоростной обработки данных на базе суперкомпьютера, способного более чем в 100 раз ускорить вычисления и снизить связанные с ними затраты.
Решение провайдера #CloudMTS с гибкой тарификацией предназначено как для крупных заказчиков, так и для малого бизнеса, а также стартапов в различных сферах: в промышленности, финансах, ритейле, научно-прикладных изысканиях — там, где требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке.
Так, новый сервис GPU SuperComputer в 140 раз ускоряет процессы глубокого обучения нейросетей в сравнении с вычислениями на обычных процессорах. Крупный бизнес Рязани получит возможность кратно сократить время на разработку и внедрение проектов на основе искусственного интеллекта и больших данных, а технологические стартапы — в сотни раз снизить* затраты на высокопроизводительные вычисления, связанные с обработкой видео, распознаванием лиц и речевыми технологиями.
Розничные сети Рязани и Рязанской области смогут быстрее анализировать покупательское поведение для более эффективного управления продажами. В финтехе супервычисления могут быть использованы для разработки решений по удаленной идентификации или оценки кредитных рисков, а предприятия аэрокосмической и автомобильной промышленности, металлургии и нефтегазового сектора будут значительно экономить и в разы быстрее проводить сложные инженерные расчеты и трехмерное моделирование.
Сервис GPU SuperComputer также может быть востребован технологическими стартапами и небольшими компаниями за счет нескольких вариантов тарификации и возможности посуточного использования суперкомпьютера — от менее чем 1 000 тысячи рублей в день. Стоимость сервиса для крупного бизнеса в формате подписки варьируется от 29 000 рублей до 200 000 рублей в месяц в зависимости от требуемой вычислительной мощности.
«С запуском нового сервиса мы открываем рязанскому бизнесу доступ к высокопроизводительным облачным вычислениям, что раньше было невозможным или требовало много времени и затрат. Теперь компании смогут во много раз быстрее внедрять инновации, повышая свою конкурентоспособность. При более высокой производительности мы предлагаем решение, которое в три-четыре раза доступнее российских аналогов, а по сравнению с зарубежными — в пять и более раз», — отметил директор рязанского филиала МТС Александр Ляк.
За счет параллельно работающих вычислительных элементов суперкомпьютер эффективно решает задачи, которые задействуют огромные объемы данных. Производительность сервиса GPU SuperComputer достигает одного петафлопса**, что сравнимо по производительности с более чем сотней обычных серверов.
Новое облачное решение провайдера #CloudMTS уже апробировано российским бизнесом: после тестирования услугой пользуется один из крупных российских ритейлеров, известный банк, также ряд компаний по мониторингу транспорта, которые обрабатывают большие объемы видеоконтента. Сервис используют собственные digital-направления бизнеса МТС: стриминговая платформа WASD. TV и подразделение искусственного интеллекта. К примеру, в рамках платформы WASD. TV новый облачный сервис обеспечивает моментальный транскодинг видеопотоков пользователей, которые ведут трансляции и смотрят стримы других игроков.
Подробнее об услуге GPU SuperComputer:
Об облачном бизнесе МТС:
МТС предоставляет облачные услуги под брендом провайдера #CloudМТS на базе собственных территориально-распределенных дата-центров. В облачное направление бизнеса МТС также входит один из крупнейших российских IaaS-провайдеров «ИТ-Град» и ориентированная на малый и средний бизнес онлайн-платформа 1cloud. Среди сервисов провайдера: Elastic Cloud, резервное копирование и обработка больших данных в облаке, хранение и обмен корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными, сервисы информационной безопасности из облака (антивирус для публичного облака, защита от DDos-атак и другие). По итогам первого квартала 2019 года #CloudМТS в четыре раза увеличил выручку от облачных услуг по сравнению с первым кварталом прошлого года, объем хранимых и обрабатываемых данных вырос в 7,5 раза. Среди клиентов провайдера такие компании, как ABBYY, «Бритиш Американ Тобакко Россия», Ericsson, Hunkemoller Russia, сеть клиник «Медси» и другие международные и отечественные компании.
*По сравнению с покупкой ИТ-оборудования.
**Петафлопс — 10 в 15 степени flops (от англ. Floating point Operations Per Second): величина, используемая для измерения производительности компьютеров; показывает количество выполняемых операций с плавающей запятой в секунду.
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