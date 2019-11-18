Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:18, 18 ноября 2019 60

Рязанские промышленники смогут самостоятельно проверить оригинальность СИЗ с помощью СМС

Рязанские промышленники смогут самостоятельно проверить оригинальность СИЗ с помощью СМС

Проблема фальсифицированных средств индивидуальной защиты, которые в огромных количествах поступают на российский рынок, всплывает из года в год. Сотрудники атомной, газовой, нефтяной, горнодобывающей и других отраслей ежедневно подвергают свою жизнь и здоровье опасности, используя поддельные СИЗ.

Несмотря на то, что внешне подделки практически не отличаются, материалы и технологии, используемые во время их производства, не являются оригинальными, что приводит к потере или полному отсутствию защитных свойств.

Согласно некоторым оценкам, на российском рынке процент контрафактных СИЗ доходит до 35%. Много таких средств защиты выявляется в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Самаре.

Проблема распространения поддельных СИЗ носит системный характер и для ее решения требуется консолидированный план действий федеральных органов власти и бизнес-сообщества. Каждый участник рынка должен понимать свою ответственность за использование контрафактной продукции, работодатели — осознавать риски и последствия приобретения неоригинальных продуктов, а производители — иметь возможность защищать свои бренды и деловую репутацию.

В отраслевой сообществе уже есть успешные инициативы для борьбы с контрафактом.

Компания 3 м, производитель средств индивидуальной защиты, запустила программу «Неподдельная защита», и с начала 2019 года маркирует уникальными кодами самые востребованные товары в линейке средств индивидуальной защиты, среди которых популярные на рынке респираторы Aura и полумаски для защиты сварщиков, чтобы у клиентов была возможность самостоятельно проверить оригинальность продукции онлайн или с помощью СМС на короткий номер 2420. Нужно отправить уникальный код с упаковки и в течение нескольких минут получить подтверждение или опровержение подлинности продукции.

Для информирования потребителей о последствиях использования неоригинальных СИЗ также запущен специальный сайт, на котором размещена подробная информация о признаках, по которым можно отличить поддельные СИЗ, о рисках использования неоригинальной продукции, порядке действий в случае ее выявления, информирующие видео и фотоматериалы.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
13:18, 18 ноября 2019
Рязанские промышленники смогут самостоятельно проверить оригинальность СИЗ с помощью СМС
12:18, 18 ноября 2019
Борис Листов принял участие в совещании председателя правительства России о развитии сельских территорий
11:39, 15 ноября 2019
«Россельхозбанк» размещает биржевые облигации, ориентированные на розничных инвесторов
11:30, 14 ноября 2019
Чистая прибыль «Россельхозбанка» по РСБУ за 10 месяцев 2019 года составила 13,8 млрд рублей
9:32, 13 ноября 2019
На организованный при поддержке РСХБ фестиваль «Young Old: новые старшие» пришли более 13 тысяч человек
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Популярное
Комментируемое
Новое
17:22, 5 ноября 2019 5 574
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 35
14:23, 8 ноября 2019 3 956
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
13:25, 13 ноября 2019 3 917
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 11
8:09, 10 ноября 2019 2 168
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
11:28, 11 ноября 2019 2 241
Малое шоссе у «Виктории Плазы» сделают пешеходным 12
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований