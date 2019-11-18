Рязанские промышленники смогут самостоятельно проверить оригинальность СИЗ с помощью СМС

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Проблема фальсифицированных средств индивидуальной защиты, которые в огромных количествах поступают на российский рынок, всплывает из года в год. Сотрудники атомной, газовой, нефтяной, горнодобывающей и других отраслей ежедневно подвергают свою жизнь и здоровье опасности, используя поддельные СИЗ.
Несмотря на то, что внешне подделки практически не отличаются, материалы и технологии, используемые во время их производства, не являются оригинальными, что приводит к потере или полному отсутствию защитных свойств.
Согласно некоторым оценкам, на российском рынке процент контрафактных СИЗ доходит до 35%. Много таких средств защиты выявляется в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Самаре.
Проблема распространения поддельных СИЗ носит системный характер и для ее решения требуется консолидированный план действий федеральных органов власти и бизнес-сообщества. Каждый участник рынка должен понимать свою ответственность за использование контрафактной продукции, работодатели — осознавать риски и последствия приобретения неоригинальных продуктов, а производители — иметь возможность защищать свои бренды и деловую репутацию.
В отраслевой сообществе уже есть успешные инициативы для борьбы с контрафактом.
Компания 3 м, производитель средств индивидуальной защиты, запустила программу «Неподдельная защита», и с начала 2019 года маркирует уникальными кодами самые востребованные товары в линейке средств индивидуальной защиты, среди которых популярные на рынке респираторы Aura и полумаски для защиты сварщиков, чтобы у клиентов была возможность самостоятельно
Для информирования потребителей о последствиях использования неоригинальных СИЗ также запущен специальный
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