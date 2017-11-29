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11:24, 29 ноября 2017 96

Рязанские предприниматели прошли курс обучения экспортному маркетингу

Рязанские предприниматели прошли курс обучения экспортному маркетингу

В рамках реализации Образовательного проекта РЭЦ Рязанский центр поддержки экспорта провел обучение представителей малого и среднего бизнеса по курсу «Эффективный маркетинг для экспортеров».

Во вторник, 28 ноября, на лекцию по курсу «Эффективный маркетинг для экспортеров», которая проходит в Рязанской области уже второй раз, пришли десять слушателей — региональных представителей малого и среднего бизнеса.

«Маркетинг и исследования рынка является одним из важных этапов экспортной деятельности, ведь от него зависит насколько эффективным будет выход компании на внешний рынок. Программа данного курса направлена на обучение экспортеров самостоятельной организации и проведению маркетинговых исследований иностранных рынков, а также продвижению продукции за рубеж», — рассказали в центре.

В рамках курса тренер Сергей Юрко рассказал слушателям об источниках информации, необходимых для анализа возможностей и угроз зарубежного рынка. Кроме теоретической части предприниматели также опробовали свои силы в решении практических задач на примерах экспорта продукции на рынки конкретных стран.

«Курс получился очень интересный, живой. Вместе с другими участниками и тренером обсудили много практических моментов, о которых невозможно было где-то прочитать. Изучили нюансы работы с компаниями из стран юго-восточной Азии, вопросы проверки контрагентов, защиты сделки и организации бизнес-процессов на месте», — отметила участница обучения Ольга Груздева.

«Курс „Эффективный маркетинг для экспортеров“ оказался полезным с практической точки зрения: слушатели узнали о новых стратегиях выхода на экспортный рынок и прояснили вопросы, возникшие в процессе их практической экспортной деятельности. Аудитория проявляла активность и предлагала для разбора конкретные кейсы», — добавил Юрко.

После обучения слушатели получили удостоверение о прохождении курса «Эффективный маркетинг для экспортеров» Образовательного проекта РЭЦ.

Оставить заявку на обучение и подробнее ознакомиться с программой Образовательного проекта можно на сайте.

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