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13:24, 10 ноября 2017 41
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Рязанцы прошли курс по правовому обеспечению экспортной деятельности

Рязанцы прошли курс по правовому обеспечению экспортной деятельности

В рамках Образовательной программы Школы экспорта РЭЦ, Рязанский Центр поддержки экспорта провел обучение представителей малого и среднего бизнеса по курсу «Правовое обеспечение экспортной деятельности». Об этом сообщила пресс-служба РЭЦ.

С начала реализации образовательной программы Школы экспорта в регионе курсы посетили 40 представителей малого и среднего бизнеса.

Применяя интерактивные методы обучения по программе Школы экспорта, тренер рассказал слушателям о назначениях и областях применения международных правил ведения внешнеэкономической деятельности в рамках Инкотермс и Венской конвенции, нормах ответственности участников деятельности и технологиях урегулирования возможных споров, а также о правилах составления внешнеторгового контракта. Теоретическая часть обучения была подкреплена практическими занятиями с рассмотрением реальных примеров реализации экспортной деятельности.

«Правовое обеспечение экспортной деятельности является серьезной темой для предприятий, как опытных, так и тех, кто только задумывается о выходе на внешние рынки. И если не разобраться с этим с самого начала, то можно столкнуться со многими проблемами уже на первых этапах экспорта: заключая международных контракт нужно знать изначально правила игры, а не узнавать их в ходе реализации сделки», — прокомментировал тренер курса Анатолий Маркин.

За время обучения по курсу «Правовое обеспечение экспортной деятельности», очные занятия посетили девять слушателей — региональных представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортной деятельности своего предприятия.

«Участие в этом курсе помогло разобраться в юридических основах ведения внешнеэкономической деятельности. В том числе получилось ознакомиться с подробностями составления внешнеторгового контракта — важный аспект для начинающего экспортера. На следующих курсах хотелось бы больше времени уделить изучению темы в разрезе собственного бизнеса» — оценил курс Кучаев Юрий, производитель продовольственной продукции.

«Тренинг оказался очень познавательным по части теории. Были разобраны многие нюансы, которые необходимо знать экспортеру, в том числе термины Инкотермс и правила составления внешнеторгового контракта. Интересно было бы получить больше практических навыков, которые можно сразу же применить именно к своему продукту» — прокомментировал курс Мустафаев Джамал, производитель продуктов питания.

«Экспортной деятельностью наша компания начала заниматься некоторое время назад. Курсами заинтересовались, потому что ощутили необходимость разобраться в данной теме с самых основ. До курсов было много вопросов правового, финансового и таможенного характера, а также возникла необходимость в получении соответствующих компетенций, ведь бизнес нужно развивать» — Кудряшова Татьяна, производитель строительных материалов.

После обучения каждый слушатель получил удостоверение о прохождении курса «Правовое обеспечение экспортной деятельности» Образовательного проекта РЭЦ. Оставить заявку на обучение и подробнее ознакомиться с программой Образовательного проекта можно на сайте www.exportedu.ru.

Справка

Справка Образовательный проект (www.exportedu.ru) — системная образовательная программа, разработанная Российским экспортным центром для обучения представителей малого и среднего предпринимательства ведению экспортной деятельности и повышения квалификации сотрудников региональной инфраструктуры поддержки экспорта. Сообщества Образовательного проекта в социальных сетях: Facebook, Vkontakte, Twitter.

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