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15:29, 19 октября 2016 2 158

Рязанцы могут заплатить налоги с помощью онлайн-сервисов Прио-Внешторгбанка

Рязанцы могут заплатить налоги с помощью онлайн-сервисов Прио-Внешторгбанка

Прио-Внешторгбанк поможет жителям Рязанской области быстро и удобно заплатить налоги через интернет (удаленно).

Региональное управление Федеральной налоговой службы завершает формирование налоговых уведомлений для физических лих. Узнать о начисленных суммах можно в личном кабинете на сайте ФНС, а оттуда напрямую перейти в сервис «Приобанк Онлайн» и совершить все необходимые платежи. Операция требует буквально нескольких кликов и у опытных пользователей занимает не больше пары минут. Комиссия за нее не взимается.

Клиенты банка, указавшие при регистрации индивидуальный номер налогоплательщика, могут узнать о начисленных налогах в «Приобанк Онлайн». Если ИНН еще не введен, сообщить его для дополнения профиля можно в любой кассе банка.

Подключить Приобанк Онлайн можно в любом офисе Прио-Внешторгбанка.

Справки по телефону 200-003.

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