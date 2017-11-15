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14:42, 15 ноября 2017 37
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Рязанцев пригласили на курс по документации экспорта

Рязанцев пригласили на курс по документации экспорта

Рязанский Центр поддержки экспорта пригласил рязанцев на курс «Документационное обеспечение экспортной деятельности». Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Обучение пройдет в очной форме 27 ноября 2017 года. Слушатели получат базовые знания об оформлении документов, необходимых для заключения экспортных сделок в странах СНГ и ЕАЭС, о технологиях их учета, мерах по защите интеллектуальной собственности и программах господдержки по льготному получению документов.

Представители предприятий малого и среднего предпринимательства смогут вывести алгоритм приведения своей продукции в соответствие с требованиями страны, в которую планируется поставка, а также минимизировать ошибки при оформлении соответствующих документов в рамках сделки с зарубежными партнерами.

Участие в образовательном проекте бесплатно. Для прохождения курса необходимо до 24 ноября 2017 года заполнить заявку на сайте.

Обучение будет проходить по адресу: Солотчинское шоссе, дом №2.

Справка

Образовательный проект — системная образовательная программа, разработанная Российским экспортным центром для обучения представителей малого и среднего предпринимательства ведению экспортной деятельности и повышения квалификации сотрудников региональной инфраструктуры поддержки экспорта.

Сообщества Образовательного проекта в социальных сетях: Facebook, Vkontakte, Twitter.

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