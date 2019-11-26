Рязанцам рассказали, почему ценится клинкерная плитка

На современном рынке отделочных материалов очень ценится клинкерная плитка. Ее часто выбирают те, кто ищет качество по доступной цене. Именно этот вид плитки подкупает своими характеристиками самых искушенных покупателей. Современная клинкерная плитка отлично подходит для внешних работ , может использоваться на крыльце и фасадах. Чтобы понять, чем же она так хороша, попробуем разобрать ключевые моменты вопроса.

Как создается клинкерная плитка?

Родина материала — Голландия. Здесь в девятнадцатом веке его использовали в капитальном строительстве: мощение дорог, отделка зданий и так далее. Однако именно попадание этой технологии на немецкую землю позволило ей модернизироваться. Дело в том, что немцы стали добавлять в изначальную примесь сланцевую глину, и таким образом клинкер стал еще и морозостойким. В результате параметры стали максимально практичными, а сама плитка — выгодным вложением средств при ремонте.

Как и любая другая керамическая плитка, клинкерная также проходит стадию обжига, но всего лишь один раз. В изготовлении используются:

специальные виды глины;

различные красящие вещества;

флюсы.

Что же касается придания необходимой формы, то в этом случае производится прессование подготовленной изначально смеси или применяется экструдирование. Это своеобразный метод, заключающийся в неоднократном прессовании, разрезании и обжигании готового материала.

Температура, которая выдерживается в тоннельной печи, должна достигать тысячи двухсот градусов по Цельсию. Это обязательное условие, при котором и достигается максимальная прочность будущей плитки.

Главные характеристики, заставляющие покупателя делать выбор в пользу клинкера, следующие:

высокая прочность и долговечность;

стойкость перед химическим и механическим воздействием;

устойчивость к высоким и низким температурам;

низкий фактор стираемости.

При всех этих очевидных достоинствах, важно также помнить о некоторых более слабых моментах. Дело в том, что клинкерная плитка — крайне хрупкая вещь. Пока она не уложена на фасад или ступени крыльца Вашего дома, стоит позаботиться о ее неприкосновенности и безопасности. Но для рабочих есть и плюс: она очень просто укладывается благодаря своей гладкости.

Разновидности клинкерной плитки

Специалисты выделяют три основных вида данного материала:

Для облицовки. Этим материалом отделывают стены, ступени и прочие фасадные части здания.

Водостойкий. Такой клинкер используется при строительстве гидротехнических сооружений.

Технический. Это практически исторический вид клинкера, которым укладывали дороги и тротуары.

На сегодняшний момент популярные все эти разновидности, не уступая первенства другим строительным и отделочным материалам. Где-то берет ценой, где-то — прочностью, все зависит от изначальной цели востребования.

Клинкер в интерьере

Также обладатели частных построек используют такую плитку при внутренней отделке определенных поверхностей. Например, сложно представить себе настоящий камин, который будут топить ежедневно каждую зиму, без красивого дизайна. Понятно, что настоящим кирпичом отделывать внешнюю часть дымохода просто непрактично, поэтому в ход идет обсуждаемый нами материал. Он выглядит как кирпич, имеет высокую степень устойчивости перед жаром, а также максимально красив и эстетичен. Расцветку можно подобрать под любой интерьер в любом цветовом решении. Кто-то и вовсе выполняет им целые стены изнутри здания, что в том числе позволено такой разнообразной гаммой.